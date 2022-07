Mann aus Ieper mit Spenderherz: Mutter kommt jedes Jahr, um Herz ihres Sohnes zu hören

Johan Lowie, ein Mann aus Ieper, der in den USA lebt, hat vor sechs Jahren ein Spenderherz von einem jungen Amerikaner eingepflanzt bekommen. Seitdem besucht ihn die Mutter des jungen Spenders, der im Alter von 18 Jahren tödlich verunglückte, einmal im Jahr, um das Herz ihres Sohnes in Lowies Brust schlagen zu hören. In den USA sind Organspenden nicht anonym, in Belgien wohl.