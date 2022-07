Ryanair streicht am kommenden Wochenende viele Flüge aus Belgien

Laut der Nachrichtenagentur Belga spricht Lebbe von "allen Flügen ab Brussels Airport" und von der Streichung der meisten Flüge ab Charleroi.

Für den Flughafen Brüssel liegen derzeit andere Zahlen vor. "Soweit wir wissen, wurden sowohl am Samstag als auch am Sonntag 5 abfliegende und 5 ankommende Flüge gestrichen. Am Samstag waren 16 Abflüge geplant, für den Sonntag haben wir noch keinen endgültigen Überblick, aber es werden wahrscheinlich 13 bis 15 Flüge sein", heißt es.

Nach Angaben des Flughafens Charleroi wurden am Samstag und Sonntag insgesamt 49 von 136 geplanten Flügen gestrichen. Etwa 9.000 Menschen sind betroffen.