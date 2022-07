Vierter Malariafall in Zaventem in drei Jahren, Hausärzte werden gezielt informiert

In Steenokkerzeel, in der Nähe des Flughafens von Zaventem, ist eine Frau schwer erkrankt, nachdem sie sich mit Malaria infiziert hatte. Laut der flämischen Gesundheitsagentur Zorg en Gezondheid war dies der vierte Malariafall in drei Jahren in der Nähe des Flughafens. Die neue Infektion wurde vermutlich von einer Mücke verursacht, die mit einem Flug aus Afrika nach Belgien gekommen ist.