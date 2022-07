Was Taubensport und Belgitüde mit Prinzessin Delphines Kleid am Nationalfeiertag zu tun haben

“Ich habe das Privileg auf dem belgischen Nationalfeiertag anwesend sein zu dürfen und kann dadurch vielleicht etwas für jemanden bewirken, zum Beispiel einen jungen Modedesigner”, sagt Prinzessin Delphine in einem Interview mit VRT NWS über das Outfit, das sie am 21. Juli auf der königlichen Tribüne trug. Weil dieser seine Inspiration in Familienerinnerungen findet, kam das Gespräch auf den Taubensport und auf Delphines Vaterlandsliebe.