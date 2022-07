1 Toter bei Brand im Seniorenheim Sint-Rochus in Aarschot, vermutlich Brandstiftung

Am Freitagabend gegen 22.45 Uhr ist im Seniorenheim Sint-Rochus an der Albertlaan in Aarschot (Provinz Flämisch-Brabant) ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der lokalen Polizei wurden 162 Bewohner evakuiert. Ein 88-jähriger Bewohner überlebte den Brand nicht. Elf Personen wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft von Leuven geht von Brandstiftung aus.