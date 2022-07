Belgien darf den verurteilten iranischen Terroristen Assadi vorerst nicht ausliefern

2021 wurde Assadi in Antwerpen wegen seiner Rolle bei einem vereitelten Anschlag auf ein Treffen der iranischen Opposition in Paris zu 20 Jahren Haft verurteilt. Seitdem sitzt Assadi in einem belgischen Gefängnis. Am Mittwoch hatte das Parlament den sogenannten "Iran-Deal" verabschiedet, der es Belgien und dem Iran ermöglicht, Gefangene auszutauschen.

Dieses Abkommen soll u. a. einem belgischen Mitarbeiter einer Nichtregierungsorganisation helfen, der derzeit im Iran inhaftiert ist, möglicherweise im Tausch gegen die Auslieferung von Assadi an den Iran. Der "Iran-Deal" ist in diesem Sinne sehr umstritten.

Mehrere Personen (darunter Opfer, die im Prozess gegen Assadi Zivilklage erhoben hatten, der Nationale Widerstandsrat im Iran und Ingrid Betancourt) hatten unmittelbar nach der Abstimmung im Parlament am Mittwoch ein Urteil im Schnellverfahren beantragt. Gestern wurde ihre Klage in erster Instanz abgewiesen, heute haben sie in der Berufung gewonnen.