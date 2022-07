Belgier Wout Van Aert gewinnt Zeitfahren von Rocamadour vor Jonas Vingegaard im Gelben Trikot

Neben seinen Siegen in Calais und in Lausanne wurde der Fahrer von Jumbo-Visma auch viermal Zweiter (1., 2., 3. und 15. Etappe) und einmal Dritter in den Bergen, in Hautacam.

Das Grüne Trikot der Tour tritt in der Siegerliste die Nachfolge von Franck Bonnamour an, der ihm im letzten Jahr knapp den Vorzug gegeben hatte. Zehn Fahrer (Geschke, Gougeard, Meintjes, Pinot, Pogacar, Politt, Powless, Simmons, van Aert, Wright) hatten sich um diese Trophäe beworben.