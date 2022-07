Bitter: Red Flames scheiden bei der Euro 2022 in letzter Minute gegen Schweden aus

Die Red Flames waren als Außenseiter in das Viertelfinale gestartet, denn die schwedischen Frauen stehen weltweit auf Platz 2. Die Belgier hatten ihr grundlegendes Ziel, die Gruppenphase zu überstehen, bereits erreicht, hofften aber, ihre schwedischen Gegner in der Runde der letzten 8 zu überraschen.

Teamchef Yves Serneels war enttäuscht: "Das war eine einmalige Chance für uns. Man konnte sehen, dass Schweden müde und nervös wurde. In den letzten 10 Minuten hatten wir einige Gegenangriffe, und die Hoffnung wuchs. (...) Das tut weh. Wir haben nicht viele offene Chancen zugelassen. Aber die Red Flames können stolz sein. Sie haben ein gutes Turnier gespielt."

Da Schweden kein Tor erzielte, kam eine belgische Überraschung in greifbare Nähe, doch in den letzten Minuten des Spiels erzielte Schwedens Linda Sembrant noch das 1:0.