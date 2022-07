Kleine Raubkatze spaziert zusammen mit ihrem Jungen durch Gent

In Gent ist in den letzten Tagen an zwei verschiedenen Orten ein Serval gesichtet worden. Der Serval ist eine mittelgroße Raubkatze, die normalerweise in der afrikanischen Savanne lebt. Das Tier ist in Belgien als Haustier verboten und kann gefährlich werden, wenn es sich bedroht fühlt. "Wir raten der Bevölkerung, die Feuerwehr sofort zu informieren, wenn das Tier auftaucht", sagt Nico De Craene von der Feuerwehr.