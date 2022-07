Nach dem ersten Konzert ist vor dem zweiten Konzert: Ed Sheeran erobert Brüssel mit Drehbühne und Feuerwerk

So gut wie solo auf der Bühne (ausgenommen der Drummer) hatte Ed Sheeran mehr als seine Gitarre und Welthits im Kasten, als er am Freitagabend das erste von zwei Konzerten in Brüssel gab. Damit die zehntausenden Fans ihn in jedem Winkel des ausverkauften König-Baudouin-Stadions erleben konnten, war der Brite mit einer Drehbühne und einem spektakulären Feuerwerk angereist. Die Fans konnten es gar nicht erwarten und hatten Stunden ausgeharrt, um in der ersten Reihe stehen zu können.