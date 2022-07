Ryanair streicht an diesem Wochenende mehr als 80 Flüge aus und nach Belgien

Soweit VRT NWS erfahren konnte, werden am Samstag und Sonntag fünf abfliegende und fünf ankommende Flüge in Zaventem gestrichen. Das bringt die Gesamtzahl an diesem Wochenende auf zwanzig. Es handelt sich um Flüge mit belgischer Besatzung. Die anderen Flüge werden mit einer Besatzung aus Ländern durchgeführt, in denen die Ryanair-Belegschaft nicht streikt.

Vom Flughafen Charleroi aus werden an diesem Wochenende 62 der 200 Flüge gestrichen.

Ryanair selbst spricht von einer "minimalen" Störung und sagt, dass 90 Prozent aller Ryanair-Flüge von und zum Flughafen Brüssel und Charleroi an diesem Wochenende planmäßig stattfinden werden.