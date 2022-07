Tomorrowland zum Zweiten … Viel mehr als das weltweit bekannteste Dance-Music-Festival

In diesem Jahr wurde das Festivalgelände um ein neues Kunstwerk bereichert: The Stairway to Unity, ein gigantisches Mosaik auf den Stufen des Amphitheaters, in dem sich während des Tomorrowland die Hauptbühne befindet. Tomorrowland investiert viel Geld in die Instandhaltung und Verschönerung der Domäne. Als Gegenleistung für die jährliche Nutzung des Geländes und als Garantie dafür, dass das Gelände auch in Zukunft in seinem besten Zustand bleibt.