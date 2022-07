Belgian Cheetahs haben sich als Zweite ihrer Serie für das WM-Finale im Staffellauf qualifiziert

In der anderen Serie gewannen die USA mit Allyson Felix in 3:23.38 vor Großbritannien (3:23.92) und Frankreich (3:28.89). Die Niederlande wurden disqualifiziert. Und auch Polen kam in der belgischen Serie nicht weiter.



Die Athleten von Carole Bam sind nach zwei Finals mit einem siebten Platz bei den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Jahr und einem sechsten Platz bei der Indoor-WM in Belgrad im März noch immer auf dem fünften Platz, nachdem sie bei der vorherigen WM 2019 in Doha den fünften Platz belegt hatten.

Die ersten drei jeder der beiden Serien sowie die beiden Zeitschnellsten danach sind für das letzte Finale am Sonntag um 4:50 Uhr belgischer Zeit (19:50 Uhr Ortszeit) auf dem Tartanplatz Hayward Field qualifiziert.