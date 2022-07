Belgian Tornados stehen zum 29. Mal in einem Finale und zum 7. Mal im WM-Finale

Ohne den verletzten Jonathan Borlée stellte Jacques Borlée, der Trainer der 4x400m-Staffel, in der Reihenfolge Julien Watrin, Dylan Borlée, Jonathan Sacoor und Kevin Borlée auf.

In einer Serie, in der die Dominikanische Republik nicht antrat, legte Julien Watrin einen starken Start hin und übergab den Stab an zweiter Stelle, gehalten von Dylan Borlée hinter Botswana, das den Stab in der dritten Staffel fallen ließ. Sacoor setzte sich an die Spitze und Kevin Borlée lief souverän das Ende der Qualifikationsrunde.

Die Tschechische Republik belegte den zweiten Platz (3:02.42) und Polen den dritten Platz (3:02.51).

Die ersten drei jeder Serie und die zwei Zeitschnellsten danach qualifizierten sich für das Finale am Sonntag um 4:35 Uhr belgischer Zeit (19:35 Uhr Ortszeit).

In der ersten Serie der Staffelläufe bei den Herren waren die USA erfolgreich in 2:58.96 vor Japan (3:01.53) und Jamaika (3:01.59).