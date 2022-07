Belgier stirbt bei Rafting-Unfall in Thailand

Das belgische Konsulat in Thailand hat bestätigt, dass ein belgischer Mann aus Mechelen bei einer Rafting-Tour in Thailand tödlich verunglückt ist. Der Mann war am Freitag aus einem Schlauchboot in einen reißenden Fluss gefallen. Seine Leiche wurde zehn Kilometer entfernt gefunden. Besonders tragisch: Ein Freund des Mannes, der mit ihm in Thailand urlaubte, war Anfang der Woche bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.