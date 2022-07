Feuerwehr fängt Wildkatze, die tagelang durch Gent streunte: ein riskanter Einsatz

In Mariakerke, in der Nähe von Gent, hat die Feuerwehr einen Serval eingefangen, der seit mehreren Tagen durch Gent und die Umgebung streunte. Ein Serval ist eine ziemlich große Wildkatze, die eigentlich in der afrikanischen Savanne zu Hause ist und die in Belgien als Haustier verboten ist. Der Feuerwehr gelang es schließlich, das Tier mit Netzen in der Nähe einer Caféterrasse zu fangen.