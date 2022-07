Mehr Infos zum großen Freibadplan für Brüssel: Mit einer Länge von 355 m soll es am Akenkaai entstehen

In der Brüsseler Region gibt es einen gravierenden Mangel an Freibädern. Mit einer riesigen Schwimmzone im Kanal könnte das Problem gelöst werden. Der Gemeinde Brüssel schwebt ein Schwimmbereich so groß wie sieben olympische Becken am Akenkaai im Stadtzentrum vor, dort wo vor Corona der Badestrand Brussel Bad angelegt wurde.