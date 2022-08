Gentse Feesten locken 1,5 Millionen Besucher an, die höchste Zahl seit 15 Jahren

Die Gentse Feesten hatten einen schlechten Start. Am zweiten Tag war ein Mann am Lousbergskaai ins Wasser geworfen worden und ertrank. Ansonsten gab es nur wenige Zwischenfälle. Die Genter Polizei nahm insgesamt 140 Personen vorübergehend fest, hauptsächlich wegen Störung der öffentlichen Ordnung oder Trunkenheit in der Öffentlichkeit. Das ist ein kleiner Rückgang im Vergleich zur vorherigen Ausgabe. 45 Besucher haben den neuen Meldepunkt für grenzüberschreitendes Verhalten in Anspruch genommen. Insgesamt hat das Rote Kreuz 1.632 Personen behandelt, von denen 115 in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten.