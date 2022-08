Kein Platz: Hunderte Asylbewerber warten vor Anmeldezentrum in Brüssel

Es wird bereits daran gearbeitet, diese Verfahren zu beschleunigen, so De Moor in Radio 1. "Die Regierung stellt zusätzliches Personal ein und hat auch die Verfahren angepasst, damit diese neuen Mitarbeiter schneller in den Dienst aufgenommen werden können. Wir machen Fortschritte, was man in den Zahlen sehen wird.”

De Moor will auch Maßnahmen zur Begrenzung des Zustroms von Asylbewerbern ergreifen. "Wir sehen, dass mehr als 50 Prozent der Menschen, die in Belgien Asyl beantragen, dies bereits in einem anderen europäischen Land getan haben", sagt sie: "Nicht nur in Bulgarien oder Griechenland, sondern auch in den Nachbarländern".

"Es gibt bereits Verfahren und Regeln, die sicherstellen, dass diese Leute in die Niederlande, nach Frankreich oder Deutschland zurückgeschickt werden können, wenn sie dort bereits einen Antrag gestellt haben. Das müssen wir tun, sonst können wir die Situation nicht lösen, indem wir einfach mehr Aufnahmeplätze schaffen.