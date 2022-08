Mann aus Verviers wegen Radikalisierung einer spanischen Jugendlichen verhaftet

Nach Angaben der Guardia Civil ist die 16-Jährige seit Anfang Juli verschwunden. Aus den Ermittlungen ging hervor, dass sie von dem Mann aus Verviers über soziale Medien angesprochen worden war. Das Mädchen verliebte sich in den Mann aus Verviers, der ihr auch terroristische Propaganda zugeschickt haben soll. Am 15. Juli konnte das Mädchen in Verviers bei dem Mann gefunden werden.

Ein Sprecher der belgischen Staatsanwaltschaft bestätigte die Nachricht gegenüber der Nachrichtenagentur Belga: "Das Mädchen kam aus eigenem Antrieb nach Belgien, sie wurde nicht gezwungen und es wurde keine Gewalt gegen sie angewendet. Sie wurde nicht verhaftet. Sie wurde mehrmals in Verviers gesehen und war regelmäßig in Begleitung des Mannes.”

Der Mann ist vom Untersuchungsrichter wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung verhaftet worden. Ende letzter Woche hat das Gericht in Lüttich seine Haft um einen Monat verlängert. Das Mädchen wurde vom Jugendrichter gehört und in einer Jugendschutzeinrichtung untergebracht.