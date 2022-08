Sehr hohe Auslastung der Hotels und Campingplätze an der Küste

Westtoer schätzt darüber hinaus, dass 340.000 Tagestouristen an die Küste reisten. Anfang der Woche hat das Verkehrsamt einen weiteren Rekord gemessen: In der Nacht von Montag, dem 18. Juli, auf Dienstag, dem 19. Juli, waren die Hotels zu rund 95 % ausgelastet waren. Für Montag und Dienstag waren Rekordtemperaturen von +/- 39 Grad im Landesinnern angekündigt worden. Viele Tagestouristen haben sich vor Ort entschieden, eine Nacht oder zwei zusätzliche Nächte zu buchen und ihren Aufenthalt an der Küste zu verlängern, hat Westtoer beobachtet.