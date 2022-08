Tornados holen Bronze, Cheetahs werden Sechste im 4x400-Meter-Lauf

Die Männerstaffel mit Dylan Borlée, Julien Watrin, Alexander Doom und Kevin Borlée kehrt mit einer Bronzemedaille nach Belgien zurück, während die Frauenstaffel, die Belgian Cheetahs, zufrieden sind, dass sie ihre Leistung von den Olympischen Spielen in Tokio im letzten Jahr, wo sie Siebte wurden, verbessern konnten.

Der Trainer der belgischen Tornados, Jacques Borlée, nahm am Sonntag noch eine Änderung in seinem Team vor. Anstatt Jonathan Sacoor stellte er Alexander Doom für das Finale auf. Dylan Borlée lief als Erster und lag an vierter Stelle, als er den Staffelstab an Julien Watrin weiterreichte. Watrin verlor etwas an Boden, konnte den vierten Platz aber halten, als er den Staffelstab an Alexander Doom übergab.

Doom lief hervorragend und rückte auf den dritten Platz vor. Der letzte Läufer war Kevin Borlée. Er konnte den dritten Platz verteidigen und war sogar nahe dran, die zweitplatzierten Jamaikaner einzuholen. Die belgischen Tornados beendeten das Rennen in 2:58:72, nur 14 Hundertstelsekunden hinter den Jamaikanern.

Die Vereinigten Staaten gewannen Gold mit einer Zeit von 2'56"17.