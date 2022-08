Umweltschützer leiten neues Verfahren gegen Pläne für neues Ineos-Werk in Antwerpen ein

Benjamin Clarysse von Bond Beter Leefmilieu: "Zum einen wird dieser Kunststoff aus einer fossilen Ressource hergestellt, und zum anderen gibt es dann zusätzliche Kunststoffe, während es auf dem europäischen Markt bereits zu viele gibt. Wir wollen also mehr Recycling statt neuer Kunststoffe.

Umweltorganisationen befürchten unter anderem eine Verschmutzung durch Kunststoffgranulat, aus dem Kunststoffprodukte hergestellt werden. Schätzungen zufolge landen in Europa jedes Jahr 167.000 Tonnen Kunststoffgranulat in der Umwelt. Dies kann auch Folgen für ein Natura-2000-Gebiet (Foto oben) haben, das in der Nähe des Hafens liegt. Nach europäischer Auffassung muss ein solches Gebiet jedoch geschützt werden.

Nach Ansicht der Umweltorganisationen kann sich das Problem auch auf die Niederlande ausweiten. Ein Anfang des Jahres veröffentlichter Bericht eines Whistleblowers zeigte, dass die Westerschelde bereits stark mit Kunststoffgranulat verschmutzt ist, das häufig von Herstellern im Antwerpener Hafengebiet stammt.