55 mutmaßliche Opfer von Menschenhandel auf Borealis-Baustelle in Antwerpen entdeckt 

Der Fall kam vor vierzehn Tagen ins Rollen, als der flämische Konsul auf den Philippinen von den Vorgängen erfuhr. Er gab dem Antwerpener Bürgermeister Bart De Wever (N-VA) und der Hilfsorganisation Payoke einen Tipp.

Daraufhin wurden zwei Razzien durchgeführt: An einer Adresse in Antwerpen wurden 27 Personen und am nächsten Tag an einem anderen Ort weitere 28 Personen angetroffen. Eines der beiden Gebäude wurde von der Stadt Antwerpen sofort für unbewohnbar erklärt, das andere nicht, aber es war ebenfalls in einem schlechten Zustand.