EU-Mitgliedstaaten sollen Gasverbrauch freiwillig um 15 Prozent senken

Auch Belgien hatte Einwände gegen den Vorschlag der Europäischen Kommission geäußert. Belgien ist ein typisches Transitland für Gas: Ein Viertel des Gases, das in den Terminals in Zeebrugge (Foto oben) ankommt, bleibt hier, während der Rest in die Nachbarländer weitergeleitet wird.

Inselstaaten wie Malta, Zypern und Irland lehnten den Plan der Kommission ebenfalls ab, da sie nicht an das europäische Gasnetz angeschlossen sind. Spanien und Portugal waren dagegen, weil sie kein russisches Gas verwenden.

Beobachter fragen sich, ob die EU-Kommission ihr Bestreben, 45 Milliarden Kubikmeter Gas einzusparen, realisieren kann.