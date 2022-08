Laute Explosionen in Zaventem, Autos und Haus beschädigt

Die Bewohner des Hauses und ein Anwohner konnten das Feuer selbst löschen. "Wir haben die Spurensicherung der Kriminalpolizei und einen Brandexperten an den Tatort geschickt. Sie bestätigen, dass es sich um vorsätzliche Brandstiftung handelt und dass Brandbeschleuniger gefunden wurden”, so die Staatsanwaltschaft. Gesucht wird auch nach Kamerabildern des Täters oder der Täter: "Es gibt auch noch keine Klarheit über den Grund für die Brandstiftung, also auch nicht, ob diese mit der Drogenszene in Verbindung gebracht werden kann."agt der Staatsanwalt