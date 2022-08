Affenpocken: Zahl der Infektionen steigt auf fast 400

393 Menschen sind es genau, die sich laut Angaben des belgischen Bundesinstituts für Gesundheit Sciensano mit dem Affenpockenvirus mittlerweile infiziert haben. Die Kurve der Neuinfektionen steigt kontinuierlich nach oben – im Vergleich zu den vergangenen Wochen konnte kein Rückgang der Neuinfektionen festgestellt werden.

Weiterhin sind in Belgien bislang nur Männer von dem Virus befallen. Sie sind zwischen 20 und 71 Jahre alt. Das Virus wird durch engen Hautkontakt weitergegeben, wie er auch beim sexuellen Kontakt entsteht. In Flandern wurden bislang 218 Fälle gemeldet (55 Prozent bezogen auf alle Fälle in Belgien), 133 Fälle in Brüssel (34 Prozent) und 42 Fälle in der Wallonie (elf Prozent).

96 Prozent der in Belgien Infizierten entwickelten nach der Infektion die typischen Hautveränderungen. 72 Prozent litten auch unter allgemeinen Symptomen wie Fieber, Unwohlsein oder geschwollenen Lymphknoten. 21 Menschen wurden bereits in Krankenhäuser eingeliefert. Bisher ist allerdings noch niemand an der Krankheit gestorben.