Drei kleine Baummarder im Wald von Ypern entdeckt

Der Fotograf Tijl Porteman aus Ypern hat die Jungtiere selbst erst auf den Bildern seiner Kameras entdeckt. Als Naturfotograf stellt er Wildtierkameras auf, die über Sensoren Bilder aufzeichnen, sobald sich etwas bewegt. Als er die Baummarder-Jungtiere sah, „hatte ich fast einen Herzinfarkt“, erzählt er, immer noch überwältigt von seiner Entdeckung.

Denn Baummarder sind sehr selten in Flandern. Außer im Wald von Ypern gibt es nur noch eine Population in der Kalmthoutse Heide nördlich von Antwerpen. Dass Jungtiere geboren werden, sei unter diese Umständen eine Besonderheit, sagt der Fotograf.

Porteman geht davon aus, dass die Jungtiere schon vor gut zwei Monaten geboren wurden. „Denn neugeborene Baummarder bleiben zunächst in ihrer Baumhöhle“, begründet er. Die drei von ihm fotografierten Jungtiere dagegen laufen schon frei herum, wobei die Mutter „normalerweise in der Nähe“ sei, wie Porteman berichtet, „um ihnen bei der Jagd zu helfen“.

"Eine gute Nachricht"

Vom Vater hingegen fehle jede Spur. „Er hat ein viel größeres Gebiet und kümmert sich nicht um die Aufzucht der Kleinen“, sagt der Fotograf.

Die Entdeckung sorgt auch bei Naturschützern für Begeisterung. „Das ist eine gute Nachricht“, freut sich Säugetierexpertin Sanne Ruyts vom unabhängigen Freiwilligenverband Natuurpunt Flanders. Der Baummarder sei heute in Flandern selten, was er aber vor Jahrzehnten nicht gewesen sei. Genau wie Wolf und Luchs würde er jetzt wieder heimisch in Flandern. „Die Tatsache, dass all diese Raubtiere zurückkehren bedeutet, dass es unserer Natur gut geht, denn sie finden genügend Nahrung und Verstecke“, sagt Ruyts

Baummarder leben in Wäldern und dort – wie ihr Name andeutet – meist auf Bäumen. Sie sind Raubtiere und ernähren sich bevorzugt von kleinen Säugetieren wie Wühlmäuse, Ratten oder Eichhörnchen. Als Allesfresser gehören aber auch Insekten, Beeren und Früchte zu ihrer Nahrung. Beheimatet sind Baummarder in Europa sowie Westasien. Von Menschen halten sie sich in der Regel fern.