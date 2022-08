Ministerin klagt gegen flämische Energieregulierungsbehörde VREG

Anstoß des Streits ist der sogenannte Kapazitätstarif. Den wollte die VREG schon am 1. Januar einführen, hatte das aber bislang zweimal verschoben. Jetzt soll der Kapazitätstarif am 1. Januar 2023 starten. Kein guter Zeitpunkt, findet Ministerin Demir.

Bei diesem Tarif werden die Stromrechnungen nicht auf Grundlage der tatsächlich verbrauchten Strommengen erstellt, sondern auf Grundlage des Spitzenverbrauchs. Wer viel Strom auf einmal verbraucht, muss dann extra bezahlen. Auf diese Weise möchte die VREG erreichen, dass der Stromverbrauch über den Tag verteilt wird.

40 Prozent der Haushalte könnten betroffen sein

Für rund 40 Prozent der Haushalte in Flandern könnte diese Neuerung zu einer höheren Stromrechnung führen. Das hat eine Untersuchung zum Kapazitätstarif herausgefunden.

„Eine solche Änderung der Energierechnung in einer Energiekrise, in der sich immer mehr Haushalte bereits in einer sehr schwierigen Situation befinden, bereitet mir Sorge“, sagt dazu Demir. Eine Energiekrise sei nicht der richtige Zeitpunkt für eine Reform, die die Kosten für zu viele Menschen erhöhe.

Demir hat nun angekündigt, dass sie gegen die Entscheidung der VREG vor dem Brüsseler Berufungsgericht klagen wird. Es ist das erste Mal überhaupt, dass eine flämische Regierung gegen die Regulierungsbehörde vor Gericht geht.

Kein kompletter Verzicht

Ganz verzichten auf die Einführung des Kapazitätstarif will aber auch Demir nicht. „Im Moment gibt es keine Gewissheit, dass die Energiekrise in diesem Winter vorbei sein wird, ganz im Gegenteil. Ich möchte daher vorschlagen, den Kapazitätstarif weiter zu verschieben, bis sich die Situation ausreichend stabilisiert hat", schreibt Demir in einem Brief an die VREG.

Die Ministerin hält die neue Berechnung nur dann für sinnvoll, wenn die Mehrheit der Haushalte einen digitalen Zähler hat. „Bis Ende 2024 werden 80 Prozent der Kleinhaushalte mit einem digitalen Zähler ausgestattet sein. Im Moment sind es weniger als 30 Prozent“, gibt sie an.