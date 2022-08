Ostende erinnert an Opfer der Flugzeugkatastrophe von vor 25 Jahren

Während einer Flugshow war damals in Ostende ein Flugzeug abgestürzt. Einer der Stunts misslang, ein Flugzeug stürzte ins Publikum. Fast 60 Menschen wurden verletzt, zehn verloren ihr Leben.

Zum Gedenken an die Opfer organisierten die Stadt Ostende und der internationale Flughafen Ostende gestern am späten Nachmittag eine Gedenkveranstaltung in der Abflughalle des Flughafens. Viele Angehörige und Freunde der Opfer waren bei der Gedenkfeier anwesend.

Für Karine Celis, die ihren Partner während der Flugshow verloren hat, ist das Ereignis immer noch prägend. „Es ist schwer, hierher zurückzukommen. Der schlimmste Schmerz verschwindet nach einer Weile, aber man vergisst ihn nie. Jetzt gerade gehen mir alle möglichen Dinge durch den Kopf", sagt sie.