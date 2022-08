Amazon bereitet eigenen Webshop für Belgien vor

In den „kommenden Monaten“ soll es losgehen, heißt es seitens des US-Konzerns. Dann soll auch Belgien seinen eigenen Webshop bekommen. Dabei ist auffällig, dass er nicht „amazon.be“ heißen wird, sondern „amazon.com.be“.

Das liegt daran, dass die Webdomaine amazon.be bereits belegt ist: Sie gehört einer Versicherung. Ob Amazon mit der Versicherung darüber verhandelt hat, den Domainnamen zu tauschen will der Onlinehändler nicht sagen.

„Wir glauben, dass amazon.com.be ein großartiger Domainname ist", sagt Eva Faict, Leiter des neu entstehenden Webshops für Belgien. „Wir sind zuversichtlich, dass die Kunden uns finden werden. Bislang konnten sie uns sogar über die Grenzen hinweg finden“, fügt Faict als Argument hinzu.

Schon jetzt in drei Sprachen

Damit spielt er darauf an, dass auch ohne eigenen Shop Belgier schon längst über Amazon Produkte bestellen. Seit ein paar Jahren bereits können sie das sogar in allen drei Landessprachen machen: Auf Niederländisch gibt es amazon.nl und eine niederländische Version der deutschen Amazonseite, auf Französisch amazon.fr und auf Deutsch eben amazon.de.

Außerdem sei die Internetseite ja nicht alles. Wichtig sei auch Kundenservice. Hier will Amazon einen eigenen Kundendienst für Belgien aufbauen.

Aktuell ist Amazon auf der Suche nach kleineren und mittleren belgischen Unternehmen (KMU), die ihre Produkte im neuen belgischen Webshop anbieten möchten. Sie können sich unter sell.amazon.com registrieren. Derzeit verkaufen bereits mehr als 1.000 belgische KMU über einen oder mehrere der 21 ausländischen Webshops von Amazon.

Sortierzentrum in Antwerpen

Bereits im Februar hatte Amazon angekündigt, in Antwerpen sein erstes belgisches Zustellzentrum zu eröffnen, in dem Pakete aus Sortierzentren in den Nachbarländern bearbeitet werden sollen. Das Zentrum soll jetzt im Herbst eröffnet werden. Amazon wird die Auslieferung der bestellten Waren in Belgien nicht selbst vornehmen. Dazu wird die Gruppe weiterhin mit ihren bestehenden Zustellpartnern wie zum Beispiel die belgische Post Bpost, zusammenarbeiten.