Der Fotograf Walter De Mulder ist mit 89 Jahren verstorben

Als „Chronist des täglichen Lebens“ wurde De Mulder auch bezeichnet. Er gilt als Denkmal der belgischen Fotografie.

De Mulder arbeitete für Zeitungen und Zeitschriften wie Het Volk, De Standaard, De Bond - die Zeitschrift der Familienunion - und im Ausland zum Beispiel für die deutschen Titel Stern oder Die Zeit. Drei seiner Fotos wurden in den Katalog der World Press aufgenommen. Er erhielt den Preis der Flämischen Gemeinschaft für sein Gesamtwerk und lehrte jahrelang an der Sint-Lucas-Universität in Brüssel und Gent.

Das zentrale Thema von De Mulder war der Mensch. Mehr als 200 seiner Fotos wurden in dem Buch „Land en Gezicht in Vlaanderen (1960-2000)" aus dem Jahr 2005 gesammelt. Darin versammelt sind Bilder, die das ländliche Leben West- und Ostflanderns in den 1960er und 1970er Jahren zeigen. Auch die fortschreitende Industrialisierung Flanderns erregte De Mulders Interesse.