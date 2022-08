Hotels und Kneipen reichen höhere Kosten nur teilweise an Kunden weiter

Die Inflation in Belgien kletterte im Juni auf 9,65 Prozent. Die Preise in Hotels, Cafés, Kneipen oder Restaurants haben sich aber im Vergleich zum Vorjahr nur um 5,4 Prozent erhöht. Der flämische Dachverband des Horeca-Sektors Horeca Vlaanderen sieht das als Beweis dafür, dass seine Mitglieder die höheren Preise nicht komplett an die Kunden weitergeben.

Von diesem Szenario scheint Flandern sogar noch weit entfernt. Denn bislang haben nur 56 Prozent der Betreiber von Hotels, Kneipe und Restaurants überhaupt ihre Preise erhöht, weil auch sie zu höheren Preisen einkaufen müssen. Dass geben sie zumindest in der Umfrage von Hoerca Vlaanderen an. Von diesen 56 Prozent geben 46 Prozent die Preissteigerung teilweise an die Kunden weiter, zehn Prozent komplett.

Kleinere Portionen statt höherer Preise

44 Prozent der Hotels, Kneipe und Restaurants dagegen haben ihre Preise bislang nicht erhöht. 42 Prozent schließen allerdings Preiserhöhungen in Zukunft nicht aus. Für zwei Prozent der Befragten ist eine Preiserhöhung ausgeschlossen.

Manche Unternehmen setzen auch noch andere Methoden ein, um die Preiserhöhung aufzufangen. Vier von zehn Betrieben haben die Einsatzzeiten ihrer Mitarbeiter umgestellt, damit sie so effizient wie möglich eingesetzt werden. Auch sind mancherorts die Öffnungszeiten verändert worden.

Ein Viertel der befragten Unternehmen gibt an, preiswertere Zutaten zu verwenden oder andere Gerichte als bisher anzubieten. Jeder fünfte Betrieb hat die Größe der Portionen verkleinert, um die Preise für die Kunden niedrig zu halten und trotzdem nicht selbst Opfer der höheren Einkaufspreise zu werden.