Pfadfinderin stürzt bei nächtlichem Geländespiel in drei Meter tiefen Graben

Es war stockdunkel in Loppem bei Zedelgem zwischen Brügge und Torhout, als um halb zwei in der vergangenen Nacht die junge Frau plötzlich in die Tiefe fiel. Wegen der Dunkelheit hatte sie den Graben zwischen den Bäumen nicht gesehen. Nach Angaben ihrer Freunde litt sie sofort unter starken Schmerzen und konnte sich nicht mehr bewegen. Daraufhin verständigten ihre Begleiter die Rettungskräfte.

Kapitän Mathieu Vanwalleghem von den Feuerwehren Torhout und Oostkamp berichtet: „Wir haben die junge Frau schnell im Kanal gefunden, sie war bei Bewusstsein. Da der Kanal trocken war, konnten wir ihn leicht erreichen. Sie wurde mit einem Leiterwagen der Feuerwehr aus dem Kanal geholt."

Die Pfadfinderin aus Antwerpen wurde noch vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Angaben zufolge ging es ihr den Umständen entsprechend gut. Zwar war sie auf den Kopf gefallen, konnte sich aber wieder bewegen.