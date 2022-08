Prinzession Elisabeth im Sommercamp des Militärs

Mit der Teilnahme am Camp beendet die Prinzessin ihr zweites Studienjahr an der KMS. Knapp vier Wochen lang lebt Elisabeth dabei mit ihren Jahrgangskommilitonen in der Natur, „ohne jegliche Form von Luxus“, wie es auf der Homepage der KMS heißt.

Patrouillieren, Beobachten aus einem Versteck, Hindernislauf, Orientierung im Gelände und ähnliche Übungen sind Teil des militärischen Ausbildungsprogramms. Mindestens einmal muss jeder Teilnehmer auch eine neunköpfige Gruppe leiten.

Am Ender der Ausbildung steht eine Prüfung, bei der die Teilnehmer auf ihre gelernten Fähigkeiten getestet werden – bei Tag und bei Nacht, schreibt die KMS.