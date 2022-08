Schlecht für Honigbienen: Asiatische Hornisse breitet sich rasch aus

„Die jüngste Zunahme kann man getrost als explosiv bezeichnen." Patrick Van Ende macht sich Sorgen. Er ist Provinzkoordinator der Vespawatchers, die ehrenamtlich nach Nestern asiatischer Hornissen suchen. „In der Provinz Antwerpen sind in diesem Jahr bereits 25 bis 30 Nester gefunden worden. Das ist viel mehr als letztes Jahr."

Dabei beschränkt sich die Zunahme der exotischen Wespenart nicht auf Antwerpen. In allen flämischen Provinzen ist die asiatische Hornisse auf dem Vormarsch. „Wenn es so weitergeht, werden wir bis Ende des Jahres etwa 500 Nester haben", sagt Kevin Verbeek, Dienstleiter des Kompetenzzentrums für asiatische Hornissen am Flämischen Institut für Bienenzucht. „Gestern war ein Spitzentag, an dem bis zu zwanzig neue Nester an einem Tag gemeldet wurden. Das ist viel für ein Gebiet wie Flandern.“