2,3 Millionen Tagestouristen an Belgiens Küste im Juli

Die Tourismuszahlen für die Küste im Monat Juli sind vom flämische Provinzunternehmen Westtoer zusammengestellt worden. Zur Berechnung der Tagesgästezahlen habe man Handydaten ausgewertet, gibt Westtoer an. Die Spitzenwerte für Juli wurden an den beiden vergangenen Sonntagen erreicht: Am 24. Juli, dem bisherigen Rekordtag, besuchten 145.000 Tagestouristen die Küste. Eine Woche zuvor, am 17. Juli, waren es mit 140.000 nur geringfügig weniger.

Auch bei den Übernachtungen in Hotels und Pensionen war das verlängerte Wochenende nach dem 21. Juli das bislang erfolgreichste. 240.000 bis 275.000 Übernachtungen pro Tag werden gemeldet. Mit 255.000 Übernachtungen am Samstag war auch das Wochenende vom 16. und 17. Juli äußerst zufriedenstellend für die Hoteliers.

Gute Aussichten für August

Durchschnittlich waren Hotels und Pensionen im Juli zwischen 75 und 80 Prozent belegt. An heißen Tagen wurden Spitzenwerte von 95 Prozent erreicht. Damit erreichen die Zahlen die gleichen Werte wie im Juli 2021. Und die Aussichten für August sind auch gut: „Für August verzeichnet die Hotelbranche bereits eine gute Auslastung. Auch hier wird das Wetter entscheidend für eine hohe durchschnittliche Auslastung sein", teilt Westtoer mit.