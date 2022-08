Asiatische Buschmücke in Maasmechelen entdeckt – keine Gefahr für Menschen

Ein Bürger hatte sich bei den Behörden gemeldet und angegeben, möglicherweise eine Tigermücke entdeckt zu haben. Forscher stellten daraufhin eine Falle in der Nähe der Fundstelle auf. Auf diese Weise konnten sie feststellen, dass es sich bei der Mücke um eine asiatische Buschmücke handelt.

Diese Mückenart ist für den Menschen – anders als die Tigermücke – ungefährlich. „Das ist keine gefährliche Stechmücke“, bestätigt Wim Van Bortel vom Institut für Tropenmedizin (ITG) in Antwerpen. Im Labor könne die Mücke zwar einige Viren übertragen. „Sie war aber noch nie an einem Krankheitsausbruch beteiligt“, beruhigt Van Bortel.

Nicht ganz neu in Belgien

Laut ITG ist die Entdeckung der Mücke nicht alarmierend, zeige aber, dass es in Belgien immer mehr exotische Mücken gibt. Wobei die asiatische Buschmücke nicht ganz neu in Belgien ist. „Die asiatische Buschmücke ist bereit in der Nähe von Namur und in Eupen entdeckt worden“, sagt Van Bortel. Auch auf der niederländischen Seite der Maas habe es erste Sichtungen gegeben.