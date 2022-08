Coronazahlen gehen weiter zurück, aber Neuinfektionen bleiben auf hohem Niveau

In der Woche vom 20. bis 26. Juli wurden pro Tag durchschnittlich 4.071 Neuinfektionen registriert. Das sind zwar 35 Prozent weniger als eine Woche zuvor, aber deutlich mehr als zum Beispiel vor einem Jahr zum gleichen Zeitpunkt oder in den allerersten Monaten der Pandemie im Frühjahr und Sommer 2020.

Von den Neuinfizierten mussten durchschnittlich 150 Erkrankte pro Tag in ein Krankenhaus gebracht werden. Das sind sieben Prozent weniger als im Durchschnitt eine Woche zuvor.

2.000 Coronapatienten in Krankenhäusern

Insgesamt liegen zurzeit genau 2.000 Coronapatienten in Krankenhäusern, was ebenfalls sieben Prozent weniger ist im Vergleich zur Vorwoche. Auf Intensivstationen befinden sich noch 101 Coronapatienten, acht Prozent weniger als vor Wochenfrist.

Gestorben an den Folgen einer Corona-Infektion sind in der vergangenen Woche im Durchschnitt 13 Menschen pro Tag. Damit ist das die einzige Zahl, die in der aktuellen Sciensano-Statistik steigt, nämlich um 14 Prozent im Vergleich zur Vorwoche.

Auch die Zahl der registrierten Coronatests nimmt weiter ab. Für die vergangene Statistikwoche meldet die Bundesagentur durchschnittlich 13.800 Coronatests pro Tag, ein Rückgang um 29 Prozent. Die positiven Testergebnisse bleiben mit 32,2 Prozent auf einem relativ hohen Niveau.