Nach Angriff auf Busfahrer: De Lijn ergreift zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen

Der Fahrgast war wütend, weil der Busfahrer in der Gemeinde Schepdaal in Dilbeek nicht an einer Bushaltestelle gehalten hatte. Während der Fahrt schlug der Täter den Fahrer ins Gesicht. Der Bus rutschte auf den Randstreifen und kam dort zu stehen. Der Fahrgast schlug dem Fahrer noch ein paar Mal ins Gesicht, bevor er ausstieg und davon rannte.

Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte den Verdächtigen bereits als einen 18-jährigen Mann aus Dilbeek identifizieren. Er muss noch befragt werden, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Aus Protest gegen den Angriff ließen andere Busfahrer aus der Region ihre Arbeit zeitweilig ruhen. Erst als De Lijn neue Sicherheitsmaßnahmen für einen größeren Schutz der Busfahrer versprochen hatte, nahmen sie ihre Arbeit wieder auf.