Nachfrage nach Impfstoff gegen Affenpocken wächst

Das sagt Impfarzt Pierre Van Damme von der Universität Antwerpen. Und er sagt auch: „Die aktuell hohe Nachfrage nach dem Impfstoff ist verständlich. Aber aus Sicht der öffentlichen Gesundheit muss man sich überlegen, wie man die begrenzte Anzahl von Impfstoffen am besten einsetzt.“ Wenn man diese Überlegung anstelle, käme man zu dem Ergebnis: Am besten ist der Impfstoff nicht vorbeugend zu verwenden, sondern bei Menschen, die risikoreiche Sexualkontakte gehabt haben. Denn bei ihnen sei der Kampf gegen das Virus zurzeit am wirkungsvollsten.

Belgien hat sich genau für diesen Weg entschieden und steht mit dieser Entscheidung auch nicht allein da: „Aufgrund der begrenzten Anzahl von Impfstoffen entscheiden sich viele Länder dafür, den Impfstoff zunächst an Personen zu verabreichen, die einen Hochrisikokontakt hatten“, berichtet Van Damme. „Hier geht es um längeren Haut-zu-Haut-Kontakt oder sexuellen Kontakt", fügt er erklärend hinzu.

Effektiv nach Infektion

Der Impfstoff wird also nach einer Infektion verabreicht. Das sei durchaus wirksam, betont Van Damme. „Wir wissen es auch von anderen Infektionskrankheiten, dass es möglich und sehr wirksam ist, sehr kurz nach der Exposition mit der Impfung zu beginnen“, erklärt er. Durch die Impfung würden sich dann schnell Antikörper bilden und verhindern, dass die Krankheit ausbricht. Je früher die Impfung nach der Ansteckung erfolge, desto größer sei die Chance, die Krankheit zu stoppen.



Beim Affenpockenvirus sei dies am besten innerhalb von vier Tagen möglich. „Das Problem ist jedoch, dass Menschen, die sich mit einem Hochrisikokontakt angesteckt haben, oft erst nach ein paar Tagen zur Beratung kommen. Manchmal ist es zu spät, den Impfstoff zu verabreichen“, berichtet Van Damme.

Laut jüngsten Zahlen des Bundesgesundheitsinstituts Sciensano vom 26. Juli haben sich in Belgien seit Ende Mai bereits 393 Menschen mit dem Affenpockenvirus infiziert. Tendenz steigend.