Steigende Nachfrage nach Brennholz – und die Preise steigen mit

„Es gibt in der Tat einen Ansturm auf Brennholz", kommentiert Marc Peleman vom Sägewerk Peleman in Puurs-Sint-Amands einen Bericht der Zeitung „De Tijd“. Unter dem Titel „Ansturm auf Holz“ berichtet die Zeitung über die angeblich stark gestiegene Nachfrage nach Brennholz in Flandern. Eine Beobachtung, die gegenüber dem VRT Radio 2 von Peleman und anderen Holzhändlern bestätigt wird.

„Die Preise für Strom und Gas explodieren. Die Menschen fangen wieder an, Holz zu verbrennen, weil es im Vergleich dazu noch sehr billig ist“, erklärt Peleman die steigende Nachfrage. Wenn die Preise für Strom und Gas morgen sinken würden, würde auch, so glaubt er, die Nachfrage zurückgehen.

Sorge um Verfügbarkeit von Holz

Mathieu Depuydt vom Holzhändler Michels in Deinze berichtet, dass in seinem Betrieb zurzeit „doppelt so viel los“ sei wie sonst: „Wir haben festgestellt, dass sich die Leute immer mehr eindecken, weil sie Angst haben, dass es im weiteren Verlauf des Sommers kein Holz mehr geben wird.“ Weil Depuydt das auch selbst befürchtet, liefert er derzeit nur an Kunden in der Region Deinze. „Wir können unsere Rohstoffe nicht mehr selbst beschaffen, weil die Industrie zu viel für Holz bezahlt".

Von einer „Preisexplosion“ schreibt sogar die Zeitung „De Tijd“ bezüglich der aktuellen Preise für Holz. Der belgische Holzverband will das so nicht bestätigen. „Der Holzverkauf in den Wäldern beginnt in einigen Wochen, so dass wir erst später konkrete Zahlen nennen können", sagt Generalsekretär François De Meersman. „Vielleicht werden die Preise steigen, aber ich glaube nicht, dass es zu einer Explosion kommen wird.“

Depuydt und Peleman haben ihre Preise ohnehin schon erhöht. Peleman spricht von einem Anstieg von etwa 20 Prozent. Depuydt fasst zusammen: „Alles wird teurer, auch die Transportkosten, also müssen wir mithalten."