Zwei Füchse sterben an Vogelgrippe

Der eine tote Fuchs wurde in Knokke-Heist gefunden. Für Muriel Vervaecke von der Agentur für Natur und Wald (Natuur en Bos) ist das nicht überraschend. "In Knokke-Heist gibt es den Zwin, einen Ort, an den viele Seevögel kommen, und vor allem unter diesen Vögeln zirkuliert das Virus jetzt. Im Juni wurde das Vogelgrippevirus vor allem bei in Kolonien lebenden Seevögeln festgestellt, jetzt auch bei Möwen. Vermutlich hat sich der Fuchs die Krankheit durch das Fressen kranker Vögel zugezogen."

Der andere tote Fuchs wurde in Kortenberg gefunden. Mindestens zwei weitere Füchse sind in Flandern bereits an der Vogelgrippe gestorben.

Die Tatsache, dass die Vogelgrippe bei Füchsen nachgewiesen wurde, ist für Vervaecke nicht besorgniserregend. „Die Tiere können sich genau wie Menschen anstecken, indem sie infizierte Vögel fressen. Aber sie können sich nicht gegenseitig anstecken", sagt sie. Auch für Hühnerzüchter und andere Züchter scheint es derzeit kein Problem zu geben, denn die Krankheit ist im Moment nur unter Wildvögeln im Umlauf.