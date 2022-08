Affenpocken: Belgien ändert Strategie und impft jetzt auch vorbeugend

Männer, die Geschlechtskontakt mit anderen Männern haben, HIV positiv sind oder eine HIV-Präexpositionsprophylaxe einnehmen oder in den vergangenen zwölf Monaten mindestens zweimal an einer sexuell übertragbaren Krankheit erkrankt sind



Männliche und transsexuelle Sexarbeiter

Menschen mit Immunstörungen, die einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind

Laborpersonal, das mit dem Affenpockenvirus arbeitet

Die Zahl der auf diese Weise definierten Personen schätzen RMG und RAG auf etwa 2.000. Sie sollen eine erste Impfdosis ab nächster Woche erhalten. Die nötige zweite Dosis soll mit der Lieferung der zusätzlichen Impfstoffe voraussichtlich im Herbst verabreicht werden. Personen mit Immunstörungen, die für die Impfung in Frage kommen, erhalten die zweite Dosis bereits nach 28 Tagen.

Die Impfstoffe werden auf die neun Referenzzentren im ganzen Land verteilt.

Inzwischen wurden auch die ersten Todesfälle außerhalb Afrikas im Zusammenhang mit dem Affenpockenvirus gemeldet. In Spanien hat das Gesundheitsministerium den Tod von zwei Menschen gemeldet. Spanien ist mit bisher 4.298 bestätigten Fällen stark vom Affenpockenvirus betroffen. In Brasilien soll nach lokalen Medienangaben ein 41-jähriger Mann an den Folgen des Affenpockenvirus gestorben sein. Er litt angeblich schon vorher unter Immunschwäche.