Hohe Energiepreise: Flämische Städte und Gemeinden ergreifen erste Sparmaßnahmen

Welche Maßnahmen das sein können, verdeutlicht Dries am Beispiel seiner eigenen Stadt. „In Genk experimentieren wir im Schwimmbad, um die Temperatur zu senken", erklärt der Bürgermeister. „Wir haben die Temperatur unserer Duschen bereits um ein Grad gesenkt und überlegen nun, sie um ein weiteres Grad auf dann 36 Grad zu senken. Wir überlegen auch, ob wir das Wasser im Schwimmbad etwas kühler zu machen sollten, von derzeit 29 auf 28 Grad", fügt er hinzu. Außerdem würden Überlegungen angestellt, wie beim Heizen und Beleuchten der städtischen Gebäude ab Herbst Geld gespart werden könne.

Auch in der ostflämischen Stadt Gent befasst sich der Stadtrat mit der Frage, wie die Energierechnung gesenkt werden kann. „Ich denke, das sind wir unseren Bürgern schuldig“, sagt Filip Watteeuw (Groen), in der Stadtregierung verantwortlich für den öffentlichen Raum. Und begründet: „Steigende Energiepreise fressen die Budgets der Gemeinden auf. Das Geld, das für Energie ausgegeben wird, kann nicht mehr für andere Dinge verwendet werden. Es ist also nur logisch, dass wir uns über Sparmaßnahmen Gedanken machen“, sagt Watteeuw.