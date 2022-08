Lkw-Fahrer filmt lebensgefährliches Überholmanöver

Der Lkw-Fahrer war am Donnerstagabend gegen 18 Uhr auf der Pervijzestraat im westflämischen Pervijze in der Nähe von Diksmuide unterwegs, als er plötzlich von einem BMW überholt wurde. Der BMW fuhr mit sehr hoher Geschwindigkeit am Lkw vorbei und blieb danach zunächst auf der Gegenfahrbahn. Erst im letzten Augenblick schwenkte er wieder rechts ein und konnte somit gerade noch einen Zusammenstoß mit einem Pkw vermeiden, der aus der Gegenrichtung kam.

Die Bilder wurden von der Dashcam des Lkw-Fahrers aufgezeichnet. In sozialen Medien sorgten sie für große Empörung. Sie erreichten auch die Polizei. Die konnte das Kennzeichen des Fahrzeugs und die Identität des Fahrers feststellen. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet.

Kurz darauf rief der Mann allerdings selbst bei der Polizei an, um sich für sein Fahrverhalten zu entschuldigen. Er soll in Kürze offiziell von der Polizei vernommen werden.