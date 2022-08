MR-Vorsitzender Bouchez verteidigt Außenministerin Lahbib gegen Kritik aus Flandern

Beide Kritiken konterte Bouchez via Twitter. De Gucht bezeichnete er fast schon spöttisch als „den großen Karel De Gucht, der ebenso viele diplomatische Zwischenfälle verursacht wie Fehler gemacht hat". Zu Claes twitterte Bouchez: „Lektionen von jemandem zu erhalten, der wegen einer Korruptionsaffäre aus der Nato austreten musste, ist unanständig.“

Aber auch der N-VA Abgeordnete Theo Francken, oft auf gleicher Linie mit Bouchez, sieht in Lahbib als Außenministerin „ein diplomatisches und politisches Problem“, wie es in seinem Tweet heißt. Doch auch davon gibt sich Bouchez wenig beeindruckt. Er kontert mit einem Zitat aus dem Buch von Francken, in dem Francken die russische Realpolitik als Inspirationsquelle bezeichnet. Das Zitat ist allerdings aus seinem Zusammenhang gerissen, weil Francken diesen Satz in Hinblick auf die Migrationspolitik geschrieben hatte.

Die Bitte um ein Interview mit VRT NWS lehnte Bouchez ab.