Nach tödlichem Unfall: Zeitweilige Sperrung der Autobahn Richtung Ostende

Am frühen Nachmittag prallte der Geisterfahrer auf der Höhe von Zandvoorde (bei Ostende) mit seinem Auto in ein entgegenkommendes Wohnmobil. Er starb noch am Unfallort. Laut Angaben der Nachrichtenagentur Belga handelt es sich um einen 1991 geborenen Mann aus Ostende. Die Insassen des Wohnmobils wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ein Sachverständiger der Staatsanwaltschaft untersucht den Unfall.

Die Autobahn Richtung Ostende wurde in Zandvoorde komplett gesperrt. Schnell bildete sich ein langer Stau.