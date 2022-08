Student in Ägypten wird von Präsident begnadigt – Genter Freundin erleichtert

Souheila Yildiz aus Gent hatte sich seit der Verurteilung ihres ägyptischen Freundes Ahmed Samir von vor über einem Jahr für dessen Freilassung aus einem ägyptischen Gefängnis eingesetzt. Unterstützung bekam sie dabei vom Dachverband der flämischen Universitäten sowie von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International.

Samir studiert in Flandern, war aber während eines Besuchs in seinem Heimatland Ägypten verhaftet worden. Ihm wurde vorgeworfen, in sozialen Medien Nachrichten gepostet zu haben, die nach Ansicht der ägyptischen Sicherheitsbehörden „Fake News“ enthielten und auf die Beteiligung an terroristischen Aktivitäten schließen ließen. Samir hatte bestritten, die Nachrichten geschrieben zu haben. Der junge Mann wurde zu drei Jahren Haft verurteilt.

Seine Freundin hat nun in einem Facebook-Post mitgeteilt, dass Samir völlig unerwartet freigelassen worden sei. Er sei gestern vom Präsidenten begnadigt worden.