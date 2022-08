Trockenheit: Niederschlagsdefizit in Flandern ist zurzeit „historisch hoch“

Laut Berechnungen des Hydrologe Patrick Willems von der Katholischen Universität Löwen erreicht das Niederschlagsdefizit in Flandern seit dem 1. April 250 Millimeter. Das entspricht der durchschnittlichen Niederschlagsmenge von drei Monaten. Flandern liegt damit drei Monate im Rückstand im Vergleich zur „normalen“ Niederschlagsmenge, die in der Region erwartet werden kann.

Besonders trocken war es in der Westhoek ganz im Westen an der Grenze zu Frankreich und in Teilen Ostflanderns Weniger dramatisch sind die Werte aus mehreren Teilen der Provinz Antwerpen. Laut Willems ist die Situation ähnlich wie im Sommer 1976, der als extrem trocken in die Geschichte des Landes eingegangen ist.

Extrem trockene Sommer hat es also durchaus schon in der Vergangenheit gegeben. Alle 20 Jahre mal ein extrem trockener Sommer, das sei normal, sagt Willems. Doch was den Hydrologen alarmiert, ist die Häufigkeit, in der diese trockenen Sommer in den vergangenen Jahren zu beobachten waren. Fünf der sechs vergangenen Sommerperioden waren deutlich zu trocken. Nur im vergangenen Jahr regnete es genug.